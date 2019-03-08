"Тревожный сигнал для Украины": в Госдуме РФ позлорадствовали из-за законопроекта США о Крыме

В Госдуме РФ позлорадствовали из-за законопроекта США о Крыме / GettyImages

В России прокомментировали тот факт, что в Конгрессе запретили признавать Крым российским, оставив при этом себе небольшую лазейку.

Напомним, в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".

"США оставили себе возможность для маневра: мол, Крым не признаем, но если надо будет, то согласимся с его российским статусом: что называется, политические инсинуации. Это тревожный сигнал для Украины, ведь те уверены в незыблемой позиции США касаемо полуострова", — цитирует RT депутата Госдумы Руслана Бальбека.

Читайте такжеРоссия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать УкраинеВ свою очередь доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин назвал документ "своего рода провокацией для президента" Дональда Трампа: "Если он накладывает вето и не поддерживает его, то это ставит под вопрос его позицию… Если он, наоборот, подписывает, получается, что он оставляет за собой право признать эту территории… Оба варианта будут заведомо проигрышными".

Американист связал этот законопроект "продолжением внутриполитической борьбы и продолжением давления на Трампа".

"Внешнеполитической составляющей в этом законопроекте я не вижу", – резюмировал он.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что оккупированный Крым является "худшей версией России", отметив, что российские власти намеренно заселяют людьми с криминальным прошлым. Ранее он утверждал, что Крым стал более украинским за годы аннексии.