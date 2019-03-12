Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским

Конгресс США / Голос Америки

Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США на своей странице в Facebook..

"Также документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США", - идет речь в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украине не нужно воевать за Крым и Донбасс. Потерянные территории вернутся в Украину после окончательного распада РФ, а тем временем США и Европе необходимо разработать украинскую версию плана Маршалла.