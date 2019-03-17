Пентагон купит 10 тыс. ракет против России

Пентагон / Reuters

Минобороны США закупит свыше 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.

Как сообщает портал Task and Purpose, Пентагон предложил включить в бюджет на 2020 финансовый год расходы на 10 тыс. 193 управляемых ракеты "земля - земля" реактивной системы залпового огня.

Вооружения предназначены для нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника.

Ожидается, что на покупку потребуется около $1,4 млрд.

Ранее сообщалось, что США отказали Польше в военном усилении страны. Варшаве не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную военную базу на территории страны. В заявлении Пентагона для Министерства нацобороны Польши говорится, что предложение США "не совсем совпадает с ожиданиями Варшавы".