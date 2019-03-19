Крымская эйфория улетучилась и Путин теряет связь с народом – Süddeutsche Zeitung

19 марта 2019, 07:15

Россияне устали от патриотических лозунгов.

Владимир Путин
Владимир Путин / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не часто говорит о своих чувствах. Ну, может быть, с одним исключением: когда речь заходит о его любви к России. Часто в этом контексте упоминается и его гордость за "возвращение Крыма в родную гавань". Но, похоже, эйфория "крымской весны" за последние пять лет улетучилась. В февральском соцопросе только 64% россиян поддерживают политику Путина. Такой низкий показатель был в 2014 году, до аннексии Крыма. Об этом идет речь в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики РоссииПять лет назад, впервые после распада Советского Союза Россия расширила свои территории за счет аннексии. Путин продемонстрировал всем свою силу. По его словам, враги по всему миру хотят навредить России. Он получил своего рода карт-бланш для реализации внешнеполитической программы: действий на востоке Украины, вмешательства в Сирию и конфронтационной политики в отношении Запада.

Вместо экономического процветания он обещал людям величие и национальную гордость. Но россияне все больше чувствуют на себе, что означает эта бартерная сделка. Ибо экономические и социальные проблемы, о которых они смогли на время забыть в радости по поводу Крыма, стали более масштабными после аннексии. У президента, похоже, нет на них ответов. Потерял ли он связь с людьми из-за своих внешнеполитических амбиций?

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымПо окончании пост-крымской эйфории, как отмечает Татьяна Становая из Московского центра Карнеги, "общественность переключила свое внимание с телевизора на холодильник", социальное неравенство и снижение уровня жизни стали самыми болезненными проблемами. Даже основные средства массовой информации в настоящее время имеют дело с непопулярными экономическими решениями правительства - от повышения пенсионного возраста до повышения НДС. Если 3 года назад, 67% россиян считали аннексию Крыма полезной, то сейчас таких лишь 39%. К тому же, рейтинг доверия к самому Путину снизился до 33% – самый низкий показатель за 13 лет.

Крымская аннексия косвенно способствовала сложной экономической ситуации. Санкции, слабый рубль, падение стоимости российских ценных бумаг, рост цен в супермаркете - все это дело рук Путина. В своем обращении к парламенту президент РФ в 2019 году сущетвенно сократил внешнеполитическую часть. Возможно, он понял, что все больше его соотечественников устали от патриотических лозунгов.

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