Рейтинг Путина установил антирекорд

Президент РФ Владимир Путин / Интерфакс

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился до рекордных 32 процентов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,3 процента, премьер-министра и правительства РФ - 36,5 процента и 40,8 процента соответственно", - сообщили во ВЦИОМ.

В январе 2019-го рейтинг доверия Путину в РФ снизился до 33,4 процента - самого низкого показателя за 15 лет его президентства.

Ранее американские конгрессмены потребовали от разведки США предоставить данные о размере доходов и имущества президента РФ Владимира Путина.