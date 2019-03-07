"Х*йло сам кобылу оплодотворил?": Путин опозорился с подарком на 8 Марта

Владимир Путин опозорился с подарком на 8 Марта / Сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин на 8 Марта подарил полку конной полиции орловского рысака, а заодно и прокатился верхом в компании привлекательных наездниц.

Соответствующее видео выложил у себя в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

При этом пользователи резко раскритиковали и верховые навыки, и сам подарок Путина. В сети пишут: "Х*йло сам кобылу оплодотворил?", "На кол лучше", "Завидуете? Правильно…", "Чему завидует? Цирку с конями? Как мешок с говном в седле", "Реально мешок с говном", "Народ нищает, страна погружается в хаос, как думаете президент озабочен проблемами страны? Да хр*н там, Путин развлекается и катается на лошади, тяжелая работа – думать о России" и т.д.

Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Путин подарил полку конной полиции орловского рысака по кличке "Золотой луч" pic.twitter.com/vJKvD2F3FE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Многие считают данное мероприятие неудачным пиар-ходом президента РФ: "Жалкое зрелище… издеваются над ним!", "Он в курсе, что президентские выборы давно прошли? Что-то его пиарят как перед выборами… Рейтинг то он того… пох*рил. Теперь хоть на конях катайся, хоть на единорогах… Возврата доверия народа он уже не получит", "Меня просто убивает этот дешевый пиар", "Сезон полетов со стерхами закончился, увы!" и т.п.

Читайте такжеЭксперт раскрыл причины подражательства Порошенко ПутинуНекоторые ждут теперь аналогичного шага и от лидера Украины, ведь ранее Порошенко поймали на плагиате Путина: "Ждем теперь попрошенко на коне, он же все ходы путина повторяет (орфография автора сохранена – ред.). Зрелище должно быть знатное!", "Теперь Порошенко обязан сесть на коня", "Ну теперь ждем Петю на коне" и т.п.

Ранее росСМИ пояснили, почему россияне быстро разлюбили Владимира Путина. Даже когда президент РФ ныряет за амфорой, летит со стерхами, погружается на подводной лодке – "но все это лишь элементы шоу, не имеющие к реальной жизни никакого отношения".

Напомним, эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина, а блогер объяснил, почему его рейтинг – "дутый".

В свое время Поклонская сплагиатила Путина, забравшись куда не надо. Тогда подписчики в большинстве своем креатив экс-прокурора Крыма также не оценили.