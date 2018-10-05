Эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина

Рейтинг Владимира Путина рухнул из-за двух факторов, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в РФ рейтинг президента Владимира Путина рухнул из-за двух факторов — исчезновения ура-патриотизма, спровоцированного захватом Крыма, и повышения пенсионного возраста.

В стране люди уже не реагируют столь живо и эмоционально на ту информацию, а чаще — дезинформацию, которую получают по поводу конфликта в Украине и в Сирии, рассказал эксперт в комментарии "Белсат ТВ".

"Вот тот заряд… ура-патриотизма, этой истерии патриотической, который в 2014 году страну на дыбы поднял после оккупации Крыма и начала войны с Украиной, вот этот заряд ура-патриотический, он сходит на нет с неизбежностью", — отметил социолог.

Эйдман добавил, что такой заряд начал сходить еще где-то в 2015-2016 году, но возникла сирийская эпопея, как-то удалось немножко поддержать это состояние ура-патриотического восторга. "Но все это уже было через силу, люди утомились от этой тематики, от этой повестки дня…", — добавил публицист.

"Вторая составляющая — не так давно Путин предпринял несколько непопулярных мер, прежде всего — повышение пенсионного возраста, которое большинство населения не устроило, которое люди восприняли как надувательство, как грабеж, потому что они ожидали совершенно другого выхода на пенсию, на пять-восемь лет раньше, и это очень сильно разочаровало множество людей. Вот как бы эти два фактора… привели к такому резкому снижению рейтинга Путина", — заявил эксперт.

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"Когда к ним приходят какие-то странные люди с листочками и спрашивают, как им нравится Путин и доверяют ли ему, они очень сильно напрягаются, многие не отвечают или отвечают неискренне. Это подтверждали и сами социсследования…", — сообщил он.

Российский лидер усидит на своем месте, даже рейтинг будет и 25%, сказал Эйдман в комментарии "Сегодня". "Путин создал такую мощную силовую систему подавления протеста против диктатуры, что его очень сложно легитимным или нелегитимным образом как-то сковырнуть с места", — считает аналитик.

"Но это не значит, что ничего не будет делаться для подъема рейтинга. Конечно, Путину хочется быть популярным президентом. Это скорее нерациональное желание и чисто эмоциональное, чем с его статусом. Ведь он может и не популярным президентом сидеть, если не сколько угодно, то по крайней мере достаточно долго", — отметил публицист.

По его словам, президент, наверное, наверное снимет некоторых особо непопулярных чиновников. "… Но вообще Путин знает, что единственная у него возможность или по крайней мере шанс как-то изменить/переломить ситуацию, то это устроить для населения опять какие-то "зрелища". Население требует "хлеба и зрелищ". Хлеба нет, но есть запрос на какие-то новые "зрелища", — рассказал Эйдман.

"То есть возможны новые всяческие провокации, чтобы опять "накачать" этот рейтинг. Вплоть до провокаций и обострения ситуации с Украиной, чтобы представить это населению, мол, опять наших бьют. Чтобы снова ввести россиян в ура-патриотическую истерию. Но это должно быть что-то масштабное, так как сейчас население уже просто не расшевелишь", — заявил эксперт.

"И, кстати, не уверен, что второй раз это сработает. Как говорят в Одессе, шутка, сказанная дважды, уже не работает. Поэтому второй раз номер с Украиной возможно уже не пройдет. И даже в случае усиления российской агрессии вряд ли начнется новая шовинистическая истерия и рост популярности Путина", — полагает он.

Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент государства взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.