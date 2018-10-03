Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России

Путин, несмотря на протесты, повысил в России пенсионный возраст / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым пенсионный возраст у женщин повысится с 55 до 63 лет, а у мужчин с 60 до 65 лет.

"Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо повышения возраста выхода на пенсию, данный закон также содержит ряд изменений. Например, раньше срока на два года смогут выйти на пенсию россияне, имеющие страховой стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно). Повышается на пять лет также срок выхода на пенсию для граждан, проработавших много лет на крайнем севере страны.

Новшества также касаются индексации пенсий, выплат для многодетный матерей и ряда других сфер.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время разгона митингов против проведения в РФ пенсионной реформы жесткие действия полиции - избиения, задержания, применение спецсредств - были целиком и полностью законными, а схваченных полицейскими несовершеннолетних спровоцировали взрослые, поэтому вины полиции в их задержании нет.