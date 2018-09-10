"Провокаторы": в Кремле объяснили задержания детей и журналистов на протестах против пенсионной реформы

Песков пригрозил "провокаторам" наказанием на всю катушку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время разгона митингов против проведения в РФ пенсионной реформы жесткие действия полиции - избиения, задержания, применение спецсредств - были целиком и полностью законными, а схваченных полицейскими несовершеннолетних спровоцировали взрослые, поэтому вины полиции в их задержании нет.

Песков отметил, что позиция Кремля по поводу участия в митингах несовершеннолетних известна - "осознанная провокация; пресс-секретарь Путина подчеркнул, что все кто провоцировал знают о правовых последствиях таких шагов и понесут заслуженное наказание. Кроме того, Песков еще раз отметил правильность действий российской полиции, сообщает Lenta.ru.

"Вы знаете, что были и хулиганы и провокаторы, которые поднимали руку на правоохранителей, что также карается законом", - сказал Песков.

Относительно же имевших место случаев задержания журналистов Песков ответил, что тут нужно отдельно разбираться по каждому случаю и не исключено, что журналисты сами виноваты.

Сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора. Митинги были рассеяны полицией, 839 человек по всей РФ были задержаны.

Не обошлось и без эпичных моментов - так, в воскресенье, 9 сентября, в центре Москвы лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил протестную акцию против пенсионной реформы, где угодил в очередной скандал.