РосСМИ пояснили, почему россияне быстро "разлюбили" Владимира Путина

Владимир Путин / Reuters

Множество жителей РФ переживают очередное крушение надежд по отношению к Владимиру Путину.

Соответствующее мнение высказывается в материале, опубликованном в российском портале Newsland.

"Все достижения путинской эпохи, включая Крым, человек если не ругает в открытую, то не упоминает вовсе — вместо этого предпочитая пересчитывать миллиарды на счетах одноклассников и друзей главного кремлевского ньюсмейкера", — считает автор статьи.

Читайте такжеВ России рейтинг Путина упал до рекордного минимумаПо его мнению, в отличии от предыдущих лидеров РФ, в том числе советского диктатора Иосифа Сталина, Путин – не вдохновитель трудовых подвигом, не полководец и не мудрый вождь, ведущий страну к процветанию, а скорее −чисто телеперсонаж, по типу Филиппа Киркорова или Николая Баскова.

Даже когда президент РФ ныряет за амфорой, летит со стерхами, погружается на подводной лодке — "но все это лишь элементы шоу, не имеющие к реальной жизни никакого отношения".

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина, а блогер объяснил, почему его рейтинг - "дутый".