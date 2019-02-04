"Рейтинг падал, как камень": российский блогер назвал главную проблему Путина

Владимир Путин

По данным социологических исследований, не менее 45% россиян считают, что РФ движется по неверному пути и это является наибольшим показателем за последние 12 лет.

Как подчеркнул известный российский блогер и финансист Слава Рабинович, это происходит на фоне рекордного падения рейтинга президента России Владимира Путина.

Он высказал убеждение в том, что на самом деле рейтинг Путина в полтора-два раза ниже, чем показывает социология, в то же время людей, которые не одобряют, куда идет Россия, скорее всего, в полтора-два раза больше.

"В 2013 году, когда цена на нефть составляла $110 за баррель и на мировых рынках была замечательная конъюнктура цен на товары, которые экспортирует Россия, экономика России скатывалась в рецессию, совершенно очевидно имея негативную динамику от квартала к кварталу. Рейтинг Путина на тот момент падал, как камень. И при этом он не хотел отвечать перед народом за свои преступления и неумение руководить страной и экономикой", - напомнил Рабинович в материале на Апострофе.

Он отметил, что тогда Путин сменил повестку дня, аннексировал Крым, начал говорить вещи, списанные, как по кальке, с речей Гитлера.

"При исключительно низком рейтинге сейчас – он достигает исторически минимальных уровней – Путину необходимо что-то делать, чтобы продолжать удерживать власть. А он будет ее удерживать по одной простой причине: единственная суть существования режима Путина для его членов – это совершать преступления и уходить от ответственности", - добавил блогер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рейтинг Путина снизился до небывалого ранее минимума и составил 33,4%.