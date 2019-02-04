Блогер объяснил, почему рейтинг Путина - "дутый"

4 февраля 2019, 08:06

По мнению блогера, "надутость" рейтинга российского президента обусловлена объективными причинами.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Рейтинг популярности Владимира Путина у населения России является завышенным, а результаты соцопросов практически нерепрезентативны.

Именно так в комментарии "Апострофу" высказался известный российский блогер и финансист Слава Рабинович. "В России сейчас жестко авторитарный или даже тоталитарный режим. И в этих условиях общественное мнение имеет очень условное значение. Если от этих цифр полностью не отказываться, констатируя, что нормальной социологии при таком режиме быть не может, то, пытаясь представить правильный или хотя бы скорректированный результат опроса, все цифры следует изменить в ту или иную сторону в полтора-два раза", − отметил он.

Читайте также"Рейтинг падал, как камень": российский блогер назвал главную проблему ПутинаПо мнению Рабиновича, рейтинг Владимира Путина на самом деле в 1,5-2 раза ниже, чем показывают социологические опросы. И, наоборот, россиян, которые не одобряют, куда направляет страну путинская администрация, приблизительно в 1,5 -2 раза больше.

"Чтобы понять, как это работает, нужно мысленно вернуться в какой-то период советской истории и попытаться задать себе вопрос, возможны ли были тогда репрезентативные результаты опросов. Например, во времена "красного террора" это были бы одни результаты, во времена НЭПа – другие, а во времена Большого террора – еще другие, и так далее. Соответственно, мы сейчас находимся в каком-то очередном витке более чем столетнего периода падения в пропасть. Наверное, эти рейтинги можно интерпретировать только с большой корректировкой", − подытожил он.

Напомним, ранее социолог рассказал, как Путин разводит свое окружение. Позднее эксперт назвал ошибки президента России по Украине.

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Россия рейтинг социология Владимир Путин опросы
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