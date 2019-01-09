"Путин создал из себя монстра": эксперт назвал ошибки президента России по Украине

9 января 2019, 15:36

В нашей стране революция во многом произошла благодаря российскому лидеру, полагает историк.

Эксперт полагает, что Владимир Путин совершил ошибку, поддержав в Украине Виктора Януковича
Владимир Путин совершил ошибку, поддержав в Украине Виктора Януковича, полагает эксперт / Reuters

Американский историк украинского происхождения Александр Мотыль считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин совершил несколько ошибок по Украине — первая, что поддерживал уже беглого бывшего украинского лидера Виктора Януковича, чем спровоцировал Евромайдан (Революция Достоинства). 

Вторая ошибка главы РФ — нападение на украинское государство, захват Крыма и части Донбасса, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, российский лидер создал из себя монстра.

"…Революция в Украине во многом произошла благодаря Путину… напав на Украину, захватив Крым и восточный Донбасс, он заставил Украину сделать то, что она сделала за последние 4-5 лет: взяться серьезно за собственную безопасность, построить армию, провести экономические, банковские и антикоррупционные реформ", — добавил Мотыль.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с РоссиейИсторик добавил, что "до агрессии Россия была некая мирненькая страна, но вдруг Путин создал из себя монстра".

"И куда Украине деться? Только на Запад, потому что нет альтернативы. С точки зрения украинцев — это прекрасно, потому что Украина изменилась за последние пять лет больше, чем за последние 25", — подчеркнул эксперт.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия Виктор Янукович Владимир Путин ошибки
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