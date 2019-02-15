Рейтинг Путина в России пробил новое дно

В РФ снова снизился рейтинг Владимира Путина / Reuters

В январе 2019 года в России рейтинг доверия граждан к президенту Владимиру Путину снова снизился, опустившись до отметки в 32,2%.

Соответствующие данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Российские социологи отмечают, что еще в середине января Путину доверяли 33,4%, однако уже в конце месяца этот показатель снизился до 32,2%.

В то же время с 4 по 10 февраля рейтинг доверия Путину несколько вырос, и составляет 32,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг Путина снизился до 33,4%.