Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог

Владимир Путин заинтересован в том, чтобы санкции против РФ были жестче, считает эксперт / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в том, чтобы санкции в отношении его страны были жестче.

Только виртуальный заградотряд заставляет граждан РФ работать, рассказал российский политолог Станислав Белковский в эфире телеканала "Дождь".

"Кадровые назначения Кремля не имеют значения. Имеет значение только общая логика власти. А она достаточно ясна в каждом ее звене. Это, безусловно, линия Путина на усугубление санкций, президент заинтересован, чтобы санкций было больше, чтобы они были жестче", — отметил собеседник.Читайте такжеЧто известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве

По его словам, президент “исходит из того, что только в режиме санкций, то есть в режиме аврала, русский народ способен на какие-то последовательные созидательные активности, а значит, санкции полезны".

Эксперт полагает, что стадионы к Чемпионату мира по футболу-2018 в стране удалось построить только благодаря авралу.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.