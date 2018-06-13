Чемпионат мира по футболу-2018 в России

В четверг, 14 июня, в России стартует мировое футбольное первенство-2018.

В матчах группового этапа будут принимать 32 национальные сборные, в том числе и гранды мирового футбола – Бразилия, Аргентина, Германия, Испания, Португалия, Англия.

Игры будут проходить как на реконструированных, так и на специально построенных к мундиалю стадионах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саранске, Калининграде, Москве, Ростове-на-Дону, Волгограде.

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Официальную музыкальную тему, трек Live It Up исполнили американский певец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи – с небольшой помощью репера и голливудской звезды Уилла Смита. Однако, россияне, как принимающая сторона, не могли сидеть без дела, и "выстрелили" в ответ из двух стволов: − адовым клипом на кавер-версию популярной в 80-х годах немецкой диско-группы "Чингисхан", который записал "поручик Голицын" Александр Малинин вместе с дочерью, и чуть более пристойной, но все равно дикой песней-"вампукой", исполненной уругвайской певицей и актрисой Натальей Орейро (в кокошнике).

Кроме того, российские власти на время ЧМ-2018 всерьез собирались создавать "секс-полицию". Службу в ней должны были нести "настоящие патриоты". А известным своей лояльностью казакам даже придется во время мундиаля – сцепив зубы и держа себя в узде наблюдать, в случае необходимости, за целующимися мужчинами.

Также в жанре затейников-русофобов выступили сразу несколько стран Европы. Первым идею бойкота российского мундиаля озвучили в Великобритания. Довольно быстро британцев поддержали поляки, датчане и исландцы. В конечном итоге, бойкотировать ЧМ-2018 предложили сразу несколько десятков депутатов Европарламента.

В это же самое время в Украине сложилась интересная ситуация с бойкотом показов матчей российского мундиаля. "Общественное телевидение" отказалось от своих прав на трансляцию еще зимой 2018-го. Однако впоследствии их подхватил телеканал "Интер". Далее, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законодательный запрет трансляций. Но во время очередного пленарного заседания депутаты не проголосовали за него.