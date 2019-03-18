"Что ж вы так херово выросли?": Макаревич обругал россиян за аннексию Крыма

Макаревич обругал россиян за аннексию Крыма / Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Российский певец и композитор, фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич задался вопрос, как могли люди, выросшие на его песнях, орать "Уракрымнаш".

""Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — написал Макаревич у себя в Facebook.

При этом он с сожалением отметил, что "красота мир не спасет".

Ранее Макаревич диагностировал идиотизм у большинства населения Земли. По словам Макаревича, он выступает против практики запрещать что-либо, кроме как "орать по телевизору".

Перед этим Макаревич нещадно обругал российских телепропагандистов. Фронтмен "Машины времени" практически "не оставил камня на камне" от работы пропагандистов на росТВ.

Также Макаревич высказался о войне России против Украины. Музыкант признался, что сделал все, что было в его силах.