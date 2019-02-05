"Ошибка государственного масштаба": Макаревич высказался о войне России против Украины

Макаревич назвал войну России с Украиной большой ошибкой / Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал военное вторжение России на территорию Украины и аннексию Крыма "большой ошибкой государственного масштаба".

В интервью изданию "Собеседник" Макаревич вспомнил, что из-за событий в Украине 2014 года он испытывал огорчение, и "делал все, что мог".

"У меня было огорчение от того, что происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина...", - говорил артист.

Макаревич также добавил, что и сейчас у него нет смятения из-за событий в Украине.

"Если человек с плохим настроением выходит на сцену, то лучше бы ему не выходить вовсе. И потом, ну послушайте, жить в смятении – это вообще непродуктивная затея. От этого же ничего не изменится! Только ты сам проживешь хуже. Надо заниматься своим делом и стараться его делать хорошо", - считает музыкант.

Ранее Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым.