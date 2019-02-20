Макаревич диагностировал идиотизм у большинства населения Земли

Андрей Макаревич / ivona.bigmir.net

80 процентов населения Земли являются идиотами, и это надо надо принять как данность.

Такое мнение высказал музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью Ленте.ру.

Рассказывая о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы РФ, в состав которого он вошел в начале этого года, артист признался, что первое заседание "вселило в него надежду на изменения в стране".

По словам Макаревича, он выступает против практики запрещать что-либо, кроме как "орать по телевизору". "Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли - идиоты. Надо это принять как данность", - сказал Макаревич.

Сам музыкант утверждает, что принадлежит к оставшимся 20 процентам.

Ранее Макаревич написал и исполнил песню посвященную выступлению президента РФ Владимира Путина на "Валдае", где тот, комментируя возможность применения против России ядерного оружия, заявил, что "мы (россияне) как мученики попадем в рай, а они (нападающие) просто сдохнут, даже не успев раскаяться".