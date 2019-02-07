"С ума сошли?": Макаревич нещадно обругал российских телепропагандистов

Андрей Макаревич / ТАСС

Легендарный музыкант и фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмутился агрессивной пропагандой, продвигаемой российским телевидением – с целью "замылить" реальные проблемы Россиян.

Площадкой для изливания своей негодования он избрал свою страницу в социальной сети Facebook.

"Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день — вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) — сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы — вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, ещё немного про Трампа — в связи с Украиной, разумеется. Четыре с лишним года каждый день — это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим — хватает", — с трудом удерживая в себе беснующуюся ярость, написал Макаревич.

Кроме того, музыкант убежден, что в ближайшие несколько месяцев спадания градуса истерии на российском телевидении не стоит, а стоит ждать только повышения − поскольку в Украине в 2019-м пройдут и президентские, и парламентские выборы.

"А тут ещё украинские выборы на носу — телепраздник правды и добра только начинается! Воистину — если бы не было Украины, её надо было бы придумать", —подытожил Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич ответил на слова Путина о ядерной войне песней, а также прокомментировал решение львовских властей бойкотировать русскую культуру.