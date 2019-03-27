Ушел из жизни трижды летавший на орбиту Земли космонавт

Валерий Быковский скончался в возрасте 84 лет.
В Москве ушел из жизни легендарный советский космонавт Валерий Быковский.
"В среду на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Федорович Быковский", - сообщает Центр подготовки космонавтов.
Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС СССР в 1960 году и стал одним из первых в истории космонавтов. Первый полет он совершил командиром корабля Восток-5 с 14 по 19 июня 1963 года совместно с Валентиной Терешковой.
Космонавт получил звание Героя СССР дважды. Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.
Прощание с Быковским состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов в Москве.
Напомним, советский космонавт Владимир Ляхов умер 20 апреля в российском городе Астрахань в возрасте 76 лет.