Ушел из жизни трижды летавший на орбиту Земли космонавт

Быковский летал на орбиту трижды / Фото: ruspekh.ru

В Москве ушел из жизни легендарный советский космонавт Валерий Быковский.

"В среду на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Федорович Быковский", - сообщает Центр подготовки космонавтов.

Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС СССР в 1960 году и стал одним из первых в истории космонавтов. Первый полет он совершил командиром корабля Восток-5 с 14 по 19 июня 1963 года совместно с Валентиной Терешковой.

Космонавт получил звание Героя СССР дважды. Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Прощание с Быковским состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов в Москве.

Напомним, советский космонавт Владимир Ляхов умер 20 апреля в российском городе Астрахань в возрасте 76 лет.