Умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк

В возрасте 67 лет ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Об этом УНН стало известно из окружения, близкого к Каденюку. Как сообщил собеседник агентства, космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице.

По данным источника, он скончался до приезда скорой помощи.

Справка "Главреда":

Леонид Каденюк украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, Герой Украины (1999), первый и единственный украинец, совершивший полет в космос. Родился 28 января 1951 в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

В 1971 году закончил Черниговское высшее военное училище летчиков. В 1976 году был отобран в число возможных кандидатов в космонавты. Через год получил диплом летчика-испытателя, в 1989 году - диплом инженера-механика.

Во второй половине 1970-х годов прошел обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, в 1980-х — в Московском авиационном институте. После распада Советского Союза принял российское гражданство, а в 1995-м — украинское, после чего был зачислен в группу космонавтов Национального космического агентства.

Свой полет в космос Леонид Каденюк совершил 19 ноября 1997 года в составе международного экипажа на корабле "Коламбия" миссии STS-87, стартовавшего с мыса Канаверал (США). Он находился на космической орбите, изучая влияние невесомости на процесс фотосинтеза, 15 суток и 16 часов.

За первый и единственный полет украинского космонавта летчик-испытатель был удостоен звания Героя Украины.

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