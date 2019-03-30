У России без Путина есть два пути — Ходорковский

Народу РФ нужно брать власть в свои руки, полагает оппозиционер.
Российский оппозиционер, бизнесмен и публицист Михаил Ходорковский полагает, что у Российской Федерации после президентства Владимира Путина есть два пути.
После нынешнего российского лидера Россия может пойти к "новому Путину" или обществу фактически придется переучредить государство, рассказал политик в эфире радио Эхо Москвы.
По мнению собеседника, РФ не переживет очередного "доброго царя", российскому народу нужно брать власть в свои руки, переходить к парламентской модели государственного управления (сейчас Россия — президентско-парламентская республика — Ред.).
"Я абсолютно убежден, что у нас есть ровно два пути после Путина. Один путь — это к новому Путину. И второй путь — это учредительное собрание, ну, или как у нас в нынешней Конституции, Конституционное совещание, в рамках которого российские регионы, российское общество должно будет де-факто переучредить страну", — заявил предприниматель.
Ранее бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что история "поработительницы народов" России закончится распадом.