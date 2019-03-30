У России без Путина есть два пути — Ходорковский

30 марта 2019, 11:50

Народу РФ нужно брать власть в свои руки, полагает оппозиционер.

Михаил Ходорковский сказал, что у России без Владимира Путина есть два пути
У России без Владимира Путина есть два пути, сказал Михаил Ходорковский / Reuters

Российский оппозиционер, бизнесмен и публицист Михаил Ходорковский полагает, что у Российской Федерации после президентства Владимира Путина есть два пути.

После нынешнего российского лидера Россия может пойти к "новому Путину" или обществу фактически придется переучредить государство, рассказал политик в эфире радио Эхо Москвы.

По мнению собеседника, РФ не переживет очередного "доброго царя", российскому народу нужно брать власть в свои руки, переходить к парламентской модели государственного управления (сейчас Россия — президентско-парламентская республика — Ред.).

"Я абсолютно убежден, что у нас есть ровно два пути после Путина. Один путь — это к новому Путину. И второй путь — это учредительное собрание, ну, или как у нас в нынешней Конституции, Конституционное совещание, в рамках которого российские регионы, российское общество должно будет де-факто переучредить страну", — заявил предприниматель.

Ранее бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что история "поработительницы народов" России закончится распадом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Владимир Путин Михаил Ходорковский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:52
"Что там между ног вывалилось?": Регина Тодоренко озадачила сеть фото в бикини
11:50
У России без Путина есть два пути — Ходорковский
11:44
Бурбак рассказал, как НФ добился наказания облгазов Фирташа за незаконные доначисления в платежках
11:43
В Украине приняли новое решение по "автогражданке": приготовиться всем водителям
11:19
СМИ узнали, как и почему Трамп просил Ким Чен Ына передать Штатам ядерное оружие
11:13
"Грудь нереально красивая": Даша Астафьева покрасовалась топлес Фото
10:50
"Ясный День дурака": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало апреля Видео
10:40
Девушка дня Instagram: королева бурлеска Дита фон Тиз Фото
10:34
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
10:20
"Категорически запрещено": отец Гриба рассказал о голодовке политзаключенного в России Видео
10:18
Свержение Мадуро назначили на 6 апреля: завершится ли переворот в Венесуэле мнение
10:15
Эксперты рассказали, как сохранить страсть в сексе и отношениях
09:54
Час Земли 2019: как выглядит из космоса и почему это вредно Видео
09:50
На Донбассе уничтожен зенитно-ракетный комплекс и станция РЭБ боевиков — "Штирлиц"
09:24
День тишины перед выборами президента в Украине: что нельзя делать
09:07
Молодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты Видео
08:53
Диетолог рассказал о важной функции соли в организме
08:47
Повелители тьмы: астрологи назвали колдунов и магов среди знаков Зодиака Видео
08:41
Россия внимательно следит за президентскими выборами в Украине мнение
08:25
Массовые обыски и задержания в Крыму: названа причина, по которой оккупанты устроили террор
08:04
Когда и как отмечается Благовещение 2019 Видео
07:55
Вера Брежнева сверкнула грудью в боди, опубликованы фото
07:39
Стратегия гибридной войны РФ в Украине провалилась - частная разведка США
07:27
Друг Путина объяснил, почему Сербия не хочет признавать Крым "российским"
07:15
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська: Рецепт схуднення насправді дуже простий
06:53
Почему Путин - уже не жилец мнение
06:31
Гороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение
06:11
Теплый Алексей 2019: все, что нужно знать – от примет до поздравлений Фото Видео
05:51
Что будет с курсом после выборов: эксперты назвали три главных сценария Видео
05:16
"Лилит отстреливает Водолеев": астропсихолог назвала причину смерти Юлии Началовой
04:33
Диетолог назвала полезные специи и травы
03:52
Ученые назвали смертельно опасный продукт
03:01
"Красота зашкаливает": Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото Видео
02:26
"Без агрессии и манипуляций": политтехнолог указал на ошибки в насаждении украинского языка
02:04
Родительская суббота 2019: что делать и как поминать Видео
01:45
Каменских презентовала зажигательный клип с номинантом Грэмми De La Ghetto Видео
01:22
Судьбоносный месяц: астролог рассказал, кому ловить удачу в апреле Видео
01:01
Схемы в энергетике: ГПУ просит Германию экстрадировать Крючкова
00:39
"Мы проиграли все суды": у экс-нардепа Царева отобрали санатории в Крыму
00:16
Экс-ведущая Орла и решки отказалась от украинского гражданства Видео
29 марта, пятница
23:47
"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье
23:28
"Лиш вона сидітиме сумна": соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов
23:01
Что будет, если кое-кто закончит свою карьеру 31 марта мнение
22:50
Как на концерте: солиста Prodigy Флинта провели в последний путь Фото Видео
22:28
Полуголый флешмоб: российские учительницы заполонили соцсети своими фото в купальниках Фото
21:53
Замсекретаря СНБО заявил о подготовке взрыва автобуса Билецкого Видео
21:50
"Предательская реальность, к которой Россия не готова": эксперт рассказала, как РФ стала страной второго сорта в глазах США Видео
21:17
"2-4,5 тыс грн за кандидата П": в Черкассах полиция выявила подкуп избирателей Видео
21:10
Победа Зеленского откроет новую страницу в мировой истории мнение
20:48
Слугу народа-3 с Зеленским посмотрели рекордное количество телезрителей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться