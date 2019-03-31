"Наряд на вырост, ох*енно": в Сети порадовались новой яркой карикатуре на Путина

В сервисе микроблогов Twitter появилась новая карикатура Алеши Ступина (альтер-эго художника Игоря Поночевного), посвященная президенту РФ Владимиру Путину и президентским выборам в Украине 2019.

В карикатуре, нарочно стилизованной под детский рисунок, Путин на фоне из-за забора с колючей проволокой пытается в подзорную трубу рассмотреть, что происходит в Киеве.

Причем президент РФ изображен в туфлях на высоких каблуках, а у его ног лежит приготовленный автомат Калашникова.

Пользователи Twitter никак не могли отказать себе в удовольствии оценить карикатуру и поглумиться над Путиным.

"Наряд на вырост, ох*енно", "Надо было гнома на табуретку поставить", "Каблуки мелковаты", "Как и у всякого старичка, у него начал расти животик. А вроде спортом занимается. Миф. Фейк", "Х*йло ссыт и наблюдает", − написали они.

Напомним, ранее Путин оконфузился на публике из-за роста охранника. До этого политолог потроллил Путина из-за фото с президентом Франции Эммануэлем Макроном.