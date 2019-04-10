"Что-то про п*зду планетарного масштаба": в сети обсуждают, как Путин призвал "не просп*здить Россию"

10 апреля 2019, 10:03

По всей вероятности, глава РФ оговорился.

Владимир Путин
Путин призвал "не просп*здить Россию" / Интерфакс

В сети обсуждают новое слово, которым президент России Владимир Путин охарактеризовал экономическое развитие РФ. Во время выступления Путина многие четко услышали слово "просп*здили".

Однако, по всей вероятности, глава РФ оговорился. Скорее всего он собирался сказать: "Не проспит здесь что-то Россия с точки зрения освоения этих ресурсов?"

Соответствующий видеофрагмент опубликовал у себя в Facebook российский журналист Олег Кашин.

Читайте также"Автофекалия", "циничные бандеры" и "украинская оккупация". Все оговорки ПорошенкоВ комментариях под роликом люди пишут: "Что-то про п*зду планетарного масштаба, не разобрать", "Всегда удивляюсь, как люди, находящиеся рядом с ним, сдерживаются и не плюют ему в рожу", "Новое слово – просп*здить – упустить момент, удобный для наглишебапкенпиздунга", "И глазками луп-луп", "Не про спи здесь", "Не про СПИД ли" и т.д.

Напомним, во время инаугурации Путина произошел конфуз. Режиссеры трансляции постарались отвлечь внимание зрителей от провала в ходе церемонии.

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оговорка Владимир Путин
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