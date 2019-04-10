Смоленская катастрофа: в Польше назвали причину уничтожения президентского самолета

Президентский самолет Ту-154 уничтожили взрывы, сообщил бывший министр национальной обороны Польши / wikipedia.org

Бывший министр национальной обороны Польши, председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования крушения президентского самолета Ту-154 под российским Смоленском Антоний Мацеревич сообщил, что Лаборатория судебно-взрывчатых веществ при минобороны Великобритании подтвердила выводы подкомиссии — причиной уничтожения борта стали взрывы.

Наверняка известно, что во взрыве самолета "участвовал тротил", приводит слова чиновника Польское радио.

Экс-министр подчеркнул, что в подкомиссии не определяют характер взрыва.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем…", — заявил Мацеревич.

Заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, профессор Казимеж Новачик отметил, что конец левого крыла Ту-154М исследовала Центральная полицейская криминалистическая лаборатория и нашла взрывчатые материалы.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился президентский авиалайнер воздушных сил Польши Ту-154М, на борту которого был глава страны Лех Качиньский и ряд других высокопоставленных польской чиновников. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся в самолете.

Межгосударственный авиационный комитет сделал выводы, что причиной трагедии стали неправильные действия экипажа, но многие подозревали Россию в причастности к трагедии. В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы.

В феврале 2016-го страна возобновила расследование крушения, а в сентябре было принято решение об эксгумации тел жертв.

В октябре 2017 года Антоний Мацеревич сказал, что польская комиссия нашла в бортовом самописце запись момента взрыва борта. Позже стало известно, что из-за внутреннего взрыва было разрушено левое крыло воздушного судна.