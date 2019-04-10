Российский режиссер написал письмо "президенту Украины" Зеленскому во сне

Евгений Гришковец во сне написал письмо "президенту Украины" Владимиру Зеленскому / facebook.com/EvgenyGriskovets

Российский режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец рассказал о своем сне, в котором он писал письмо "президенту Украины" Владимиру Зеленскому.

На страницах своего интернет-дневника писатель признался, что в его сне Зеленский уже давно был избран президентом Украины. Гришковец отметил, что писал письмо на бумаге и собирался отправить его почтой, ведь "внутри этого сна другого способа послать письмо почему-то не было".

По словам писателя, сон оказался настолько реальным, что он запомнил практически весь текст письма.

"От всей души прошу Вас в самом ближайшем времени отменить запрет на въезд в Украину российским деятелям науки, искусства и культуры, список которых представлен на украинском сайте "Миротворец", - написал режиссер.

Он отметил, что запрет на вьезд российским деятелям культуры на территорию Украины и препятствие распространению литературных произведений – это даже не проявление цензуры, а ничем не оправданное средневековье и мракобесие, от которого страдают прежде всего граждане Украины.

"Многочисленные граждане Украины из всех без исключения регионов при любой возможности приезжают в Москву и Санкт-Петербург на заметные премьеры, концерты и выставки. …Все эти люди говорят о том, что ощущают себя осиротевшими и оторванными от тех культурных событий, которые происходят в России. Они рассказывают о том, с каким трудом получают книги современных российских писателей, и страдают от того, что продажа российских книг в Украине запрещена. Я неоднократно слышал, что именно от этого отрыва от культурных процессов, происходящих в России, люди испытывают наибольшие сомнения по поводу событий, произошедших в 2014 году", - считает Гришковец.

В письме писатель назвал отмену запрета на вьезд в Украину российским деятелям культуры "важным шагом к попытке поиска диалога между странами".

"Господин президент, я уверен, что отказ от запрета на въезд российских деятелей культуры и науки будет воспринят с радостью и воодушевлением как в России, так и в Украине. Это будет очень важным шагом к попытке поиска диалога и надежды на нормализацию отношений между нашими странами", - считает писатель.

Отметим, что в 2017 году Гришковец попал в черный список Минкульта – перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее Евгений Гришковец осознал, что украинцы не ползут на коленях к Путину.