В Кремле назначили нового куратора по Украине

Алексей Филатов намерен в России курировать Украину / Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Филатова начальником кремлевского управления по приграничному сотрудничеству.

Указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Филатов сменил на посту Олега Говоруна. Подотчетное ему ведомство было создано в октябре 2018 года путем преобразования из управления по сотрудничеству с членами СНГ.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что в новом управлении создан департамент по сотрудничеству с Украиной, который лично курирует помощник президента России Владислав Сурков.

"Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле", — отметил Чеснаков.

Как известно, Филатов до назначения на должность в этом же управлении курировал непризнанные "ДНР"и "ЛНР", а теперь пошел на повышение.

Напомним, президент России Владимир Путин отрицательно ответил на заявление Петра Порошенко о том, что встреча в формате нормандской четверки пройдет в ближайшее время.