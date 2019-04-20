В Казахстане опрокинулся автобус, много жертв

стекло, автобус / gazetavv.com

В субботу, 20 апреля, рано утром Казахстане на трассе Алматы — Ташкент иномарка влетела в грузовик, после аварии по дороге ехал пассажирский автобус, водитель пытался избежать столкновения с машинами-участниками ДТП, и автобус опрокинулся.

Автобус опрокинулся в Кордайском районе Жамбылской области на 181 км трассы, на место происшествия погибли восемь человек, а 32 — попали в медучреждения, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, позже в медучреждениях скончались трое пострадавших.

"…около 5 часов утра… произошло столкновение машины марки Toyota Camry с двигавшемся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание", — отметили в МВД.