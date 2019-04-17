В Португалии автобус с туристами сорвался с горы

Автобус с туристами упал в пропасть / Фото: lusa.pt

На португальском острове Мадейра в районе города Санта-Круш вылетел с горного серпантина туристический автобус.

Как сообщает агентство Lusa, ДТП произошло около 18.30 по местному времени (20.30 – по Киеву).

"Есть смертельные случаи, но информация о количестве жертв уточняется", - заявил мэр муниципалитета.

По предварительным данным, погибло 28 туристов, многие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Известно, что авария случилась с автобусом, который может перевозить порядка 100 туристов, поэтому цифра о количестве жертв может измениться.

Причины инцидента в настоящий момент неизвестны. Также не уточняется гражданство погибших. Пока неизвестно, есть ли среди жертв ДТП граждане Украины.

Напомним, вблизи города Кентшин в северо-восточной Польше произошло смертельное ДТП с гражданами Украины и Грузии.