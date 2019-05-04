Кличко на благотворительном вечере в США продал за 50 тыс долларов экскурсию по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот-экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов. Деньги WBC традиционно собирала на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

Мероприятие Ночь чемпионов состоялся в Лас-Вегасе в США. В нем, в частности, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов, - отметил Кличко. - И, поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 000 долларов", - сказал после благотворительного мероприятия Виталий Кличко.

В вечере принял участие и американский музыкант мексиканского происхождения Карлос Сантана, который помогает WBC в благотворительных акциях. Ему Всемирный боксерский совет вручил символический пояс чемпиона - как музыканту-виртуозу и выдающейся личности.