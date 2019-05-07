"Кругом одни они": Советник Путина предрек зачистку русских на Донбассе и замену их евреями

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Обновленный состав властей Украины, по всей вероятности, будут заселять Донбасс евреями вместо русских, от которых регион зачистят полностью.

Такую конспирологическую версию высказал Сергей Глазьев − советник президента РФ Владимира Путина.

В своем блоге в интернет-версии газеты Завтра он высказал мнение, что ставку на Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 сделали сотрудники администрации Дональда Трампа.

Такое положение вещей, в свою очередь, как утверждает Глазьев, связано с "общим креном Белого дома в сторону крайне-правых сил в Израиле". Он также уверен, что пристанище на Донбассе после окончания боевых действий могут получить евреи, уставшие от перманентной войны на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский обсудил с раввинами возможность диалога с жителями территорий, контролируемых ЛДНР, и аннексированного Крыма.