Зеленский на встрече с раввинами обсудил диалог с жителями ЛДНР и Крыма

Раввины Украины поздравили Зеленского с избранием на пост главы государства / Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины, в рамках которой предложил поспособствовать развитию диалога с жителями оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они – украинцы, наши сограждане", - цитирует Зеленского пресс-служба.

В ходе беседы бывший житель Донецка раввин Пинхас Вишецький одобрил инициативу нового главы государства и пообещал поддержку.

"Даже немного света отгоняет много темноты. Есть три главных фактора успеха вашего правления: правосудие, честность и мир. Никогда не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Вот главное правило", - подчеркнул раввин Шмуель Каменецкий.

Участники встречи также обсудили проблему антисемитизма, подчеркнув, что в Украине она, к счастью, не является настолько актуальной, как в других странах. Отмечалось, что украинское государство ежегодно посещает порядка 800 тысяч паломников, а также похоронены 150 еврейских праведников.

Напомним, ранее Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. И в этот же день провел встречу с митрополитом Филаретом.

Как ранее сообщалось, Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.