Зеленский встретился с Онуфрием и получил сувенир от Филарета

Зеленский встретился с Онуфрием / Фото: Зе!команда

Новоизбранный президент Владимир Зеленский 30 апреля встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

Как сообщает пресс-служба УПЦ МП, Зеленский поздравил предстоятеля с Воскресением Христовым, а в УПЦ МП его поздравили с избранием на пост главы государства.

Отмечается, что участники встречи "обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в религиозной сфере Украины".

В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что во время встречи "обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке".

"Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и Церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины", - говорится в комментарии Зе!команды.

Также у Зеленского сообщили о его встрече 30 апреля с патриархом Филаретом.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла", – идет речь в сообщении Зе!команды.

Зеленский получил от Филарета памятный подарок.

/ Фото: Зе!команда

Как ранее сообщалось, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.