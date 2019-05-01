Зеленский встретился с Онуфрием и получил сувенир от Филарета

Политик обсудил с религиозными лидерами ситуацию на Донбассе.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский 30 апреля встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.
Как сообщает пресс-служба УПЦ МП, Зеленский поздравил предстоятеля с Воскресением Христовым, а в УПЦ МП его поздравили с избранием на пост главы государства.
Отмечается, что участники встречи "обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в религиозной сфере Украины".
В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что во время встречи "обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке".
"Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и Церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины", - говорится в комментарии Зе!команды.
Также у Зеленского сообщили о его встрече 30 апреля с патриархом Филаретом.
"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла", – идет речь в сообщении Зе!команды.
Зеленский получил от Филарета памятный подарок.
Как ранее сообщалось, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.