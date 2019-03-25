Филарет рассказал, как в ПЦУ относятся к главе бывшей УПЦ МП Онуфрию

Филарет и Епифаний / Reuters

Главу бывшей УПЦ МП митрополита Онуфрия примут в Православную церковь Украины как равного, если он согласится войти в ее лоно.

Соответствующую информацию озвучил почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью порталу Главком. Отвечая на вопрос журналиста, как отнесутся к Онуфрию, если тот согласится войти в единую поместную церковь Украины, 90-летний иерарх сказал: "Положительно. Мы его примем как брата".

Кроме того, Филарет отметил, что если б имел возможность поговорить с патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым), то прямо бы сказал ему о том, что "не надо воевать с Украинской православной церковью, а надо согласиться на ее автокефалию и установить нормальные отношения".

Напомним, ранее Филарет захотел изменить устав ПЦУ, а также заявил о скорой победе над Россией.