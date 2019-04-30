Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Епифаний пообещал молиться на новоизбранного президента / сайт президента Украины

Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - сказано в сообщении пресс-службы ПЦУ.

После встречи Епифаний добавил, что готов вместе с Зеленским работать на благо Украины.

"Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - добавил Епифаний в Twitter.

/ Фото: пресс-служба ПЦУ

Напомним, патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о том, что Владимир Зеленский, извинился за сравнение томоса с термосом.

Как ранее сообщалось, митрополит Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины 2019 и попросил защитить от России.