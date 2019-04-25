"Защитите нашу свободу от России": Епифаний опубликовал обращение к Зеленскому

Митрополит Епифаний / Reuters

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины 2019.

Официальное лицо от митрополита к Зеленскому было опубликовано на сайте церкви. Иерарх заявил о том, что намерен поддерживать все полезные для государства шаги новоизбранного президента, а также призвал его оборонять от российской агрессии.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких. На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", - написал глава ПЦУ.

Кроме того, митрополит Епифаний поздравил Зеленского с грядущим праздником Пасхи (Воскресения Христова).

"Радуясь вместе с Вами по случаю Пасхи, желаю крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ от Бога - духовных и земных по необходимости. Пусть Господь Воскресший благословляет все Ваши добрые дела - на благо Украины и украинского народа", - написал митрополит.

Напомним, ранее Епифаний спрогнозировал будущее ПЦУ после выборов президента 2019, а также рассказал о том, что считает остатки бывшей УПЦ МП "оплотом путинского режима.