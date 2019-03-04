"Оплот путинского режима": Епифаний рассказал, как относится к остаткам бывшей УПЦ МП

митрополит Епифаний / president.gov.ua

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний заявил о том, что остатки бывшей УПЦ (Московский патриархат) − последний оплот путинского режима.

Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Украинская правда.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что такая его позиция может навредить реальному объединению с остатками УПЦ (МП), Епифаний ответил: "Нет. Мы открыты, мы готовы их принимать. Но реально эта структура таковой является. Я не говорю о всех священниках".

Читайте такжеЕпифаний рассказал о судьбе иерарха УПЦ МП Онуфрия после Объединительного собораКак считает иерарх, там хватает священников, "которые болеют за Украину".

"Однако, к сожалению, находясь длительное время в этой структуре, им сложно преодолеть моральный барьер. Потому что, что они проповедовали? Идеи "русского мира", те вещи, которые оскорбляли нас. Сейчас мы должны забыть это", − подытожил Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний рассказал, как Москва мешает признанию ПЦУ, а также рассказал о "тесном контакте" с Константинопольским патриархом Варфоломеем.