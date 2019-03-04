Епифаний рассказал о "тесном контакте" с Варфоломеем

Глава ПЦУ митрополит Епифаний / Reuters

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) заявил, что находится в тесном контакте с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Это очень хорошо, когда ты владеешь языком собеседника. Ты можешь понять его с полуслова. С переводчиком совсем по-другому. А вот, когда ты напрямую общаешься, понимаешь менталитет, знаешь нюансы, которые могут быть у собеседника. Поэтому это очень хорошо. Это очень способствовало тому, что мы наладили такой тесный контакт", - сказал Епифаний.

По словам главы ПЦУ, он был знаком с Варфоломеем и встречался, еще будучи светским.

"Но после пребывания двух дней на Фанаре при получении томоса патриарх Варфоломей меня поразил своим положительным отношением. Родительским отношением и проявлением такого уважения ко мне как к молодому архиерею, к молодому предстоятелю. Ведь он старше в два раза: мне 40 лет, а ему 80. Он проявил ко мне очень теплое и хорошее отношение", - отметил Епифаний.

Ранее сообщалось, что Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х в ответ на просьбу о всеправославном обсуждении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).