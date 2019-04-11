Епифаний спрогнозировал будущее ПЦУ после выборов президента

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний убежден, что эта церковь будет продолжать развиваться и при следующем президенте Украины.

С таким заявлением иерарх выступил в четверг, 11 апреля, во Львове, сообщает УНИАН.

"Церковь играет важную роль в создании государства. Если мы будем иметь свою мощную единую поместную православную церковь − это будет той духовной основой, мощным фундаментом, на котором мы будем строить свое независимое Украинское государство. Не будет государства − не будет независимой украинской церкви, это взаимосвязанные между собой вещи", − заявил он.

Также Епифаний сказал, что священнослужители ПЦУ возносят молитвы насчет выборов президента Украины.

"Мы молимся и верим, что Господь все сделает так, что эти выборы пройдут мирно, спокойно и демократическим способом мы изберем главу Украинского государства и сохраним тот курс, которым мы движемся не только последних 5 лет, но почти три десятилетия - это курс в направлении Европы, вступления Украины в НАТО", − подытожил иерарх.

Напомним, ранее Епифаний проголосовал в первом туре выборов президента Украины и рассказал о "своем кандидате", а также спрогнозировал окончание войны на Донбассе.