Митрополит Епифаний спрогнозировал окончание войны на Донбассе

Епифаний считает, что Россию можно победить после вступления в НАТО и ЕС / Reuters

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Епифаний заявил, что война на Донбассе завершится лишь после того, как украинцы станут едиными.

Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, такое мнение митрополит высказал на встрече с воспитанниками лицея-интерната Патриот в Переяслав-Хмельницком.

"Война завершится тогда, когда мы будем едины и сильны, враг считается с сильными. Поэтому мы и стремимся стать полноценным членом Европейского союза и вступить в НАТО", - отметил Епифаний.

Читайте такжеЦерковный дресс-код: Епифаний рассказал о реформах в ПЦУПредстоятель ПЦУ добавил, что оплотом единства и консолидации страны является церковь. Дети рассказали Епифанию, что среди них есть сироты, поскольку родители погибли во время военных действий на Донбассе.

"Ваши родители отдали жизнь за свободу, за веру и за свободу Украины и мы благодарны нашим славным Героям, ведь они отдали самый драгоценный дар, которым обладает человек, и этим они проявили любовь не только к своей Родине, но и к каждому из нас", - сказал Епифаний.

Напомним, похожее заявление прозвучало от президента Петра Порошенко. В видеообращении он заявил, что 21 апреля украинцы будут выбирать между Европой и Россией. Себя гарант ассоциирует с ЕС, поэтому он предложил объединиться всем, кто поддерживает данный курс государства.