Митрополит Епифаний спрогнозировал окончание войны на Донбассе

Священнослужитель полагает, что для победы украинцам не хватает единства.
Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Епифаний заявил, что война на Донбассе завершится лишь после того, как украинцы станут едиными.
Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, такое мнение митрополит высказал на встрече с воспитанниками лицея-интерната Патриот в Переяслав-Хмельницком.
"Война завершится тогда, когда мы будем едины и сильны, враг считается с сильными. Поэтому мы и стремимся стать полноценным членом Европейского союза и вступить в НАТО", - отметил Епифаний.
Читайте такжеЦерковный дресс-код: Епифаний рассказал о реформах в ПЦУПредстоятель ПЦУ добавил, что оплотом единства и консолидации страны является церковь. Дети рассказали Епифанию, что среди них есть сироты, поскольку родители погибли во время военных действий на Донбассе.
"Ваши родители отдали жизнь за свободу, за веру и за свободу Украины и мы благодарны нашим славным Героям, ведь они отдали самый драгоценный дар, которым обладает человек, и этим они проявили любовь не только к своей Родине, но и к каждому из нас", - сказал Епифаний.
Напомним, похожее заявление прозвучало от президента Петра Порошенко. В видеообращении он заявил, что 21 апреля украинцы будут выбирать между Европой и Россией. Себя гарант ассоциирует с ЕС, поэтому он предложил объединиться всем, кто поддерживает данный курс государства.