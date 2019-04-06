"Европа или Россия": Порошенко предложил избирателям сделать выбор

6 апреля 2019, 19:45

Глава государства предлагает своим сторонникам присоединиться к его кампании, позиционируя себя с Европой.

Порошенко
Порошенко утверждает, что в Европу повести Украину способен только он / Reuters

Президент Петр Порошенко решил откровенно обратиться к избирателям в видеообращении. Он заявил, что услышал всех, кто в соцсетях и возле урны для голосования высказал протест против его политики.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении. И около урн голосования также. Я всех услышал. И тех, кто голосовал за меня, большое спасибо вам за это. И тех, кто выбрал других кандидатов. Сделал выводы. У нас свободная страна свободных людей. Украина должна такой остаться. Если мы не дадим превратить нас в Россию. Для этого нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", - заявил гарант в видеообращении в Facebook.

Порошенко предложил избирателям 21 апреля сделать выбор между Европой и Россией. Себя президент ассоциирует с ЕС, поэтому он предложил объединиться всем, кто поддерживает данный курс государства, на единой интернет-платформе. Видео сопровождается адресом сайта, а также телефоном горячей линии.

"Выбор – 21 апреля. Европа или Россия. Присоединяйся. Пойдем вместе", - по-свойски обратился Порошенко к своим избирателям.

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Опубликовано Порошенко2019 Суббота, 6 апреля 2019 г.

Напомним, ранее в Сети вызвало видео, когда Порошенко фамильярно толкнул журналиста, который пытался задать ему вопрос. Он также отказался ответить на вопрос сотрудника СМИ о причастности его соратника и бизнес-партнера Игоря Кононенко к хищениям в облэнерго.

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Россия Европа Петр Порошенко выборы-2019
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