"Хамло": Порошенко пихнул журналиста после вопроса о ГПУ

Петр Порошенко угодил в новый скандал / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко фамильярно толкнул журналиста, который пытался задать ему вопрос.

Инцидент произошел в день первого тура президентских выборов, 31 марта, в штабе Порошенко. При этом от президента досталось журналисту Схем.

Сначала журналисту втолковывали, что задавать вопрос нельзя, затем подхошел сам Порошенко, отодвинул человека из своего сопровождения, с силой пихнул журналиста по плечу и в ответ на его вопрос о том, сменится ли генпрокурор в случае его победы на выборах.

"Мы тут не прокурора выбираем, а президента", - заявил Порошенко.

"Хамло", - говорится в подписи к видео.

Напомним, в ходе визита в Черкассы в рамках своего "томос-тура" президент Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его "москальским провокатором".