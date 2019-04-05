Порошенко отказался комментировать аферы Кононенко в энергетике

Порошенко не захотел комментировать коррупцию своего соратника Кононенко / УНИАН

Президент Петр Порошенко не захотел комментировать расследование о причастности его соратника и бизнес-партнера Игоря Кононенко к хищениям в облэнерго.

Как сообщает Радио Свобода, журналисты съемочной группы программы Схемы, которая обнародовала расследование, дважды пытались получить комментарий главы государства, но безуспешно.

Во время голосования 31 марта в Доме офицеров в Киеве Порошенко пообещал ответить на вопрос о Кононенко, однако после просьбу журналиста проигнорировал.

Редакция отправляла письменный запрос президенту с просьбой отреагировать на резонансное расследование о хищениях в облэнерго, к которому причастно окружение президента, еще 27 марта, но ответ не получила. Не последовало реакции по данному вопросу и от представителей пресс-службы Порошенко.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом причастны к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.