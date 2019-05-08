В это сложно поверить: найдена самая красивая в мире женщина-сантехник

30-летняя жительница Великобритании Карли Гэйл впервые попробовала себя в сантехническом деле в 15 лет, когда начала помогала отцу по выходным. А позже девушка выбрала это профессией своей жизни и ни о чём не жалеет, заявила она изданию Daily Mail.

Папа научил ее паять трубы и многим другим сантехническим премудростям, но когда она попросила его обучить ее всем секретам этой профессии, он отказался. Потому что не хотел, чтобы дочь шла по его стопам и выбрала такую тяжёлую работу с большой ответственностью.

Однако Карли не отказалась от мечты и, закончив школу, поступила в ремесленное училище, где оказалась одной из двух девушек-студенток среди 200 парней. С тех пор белокурая британка не раз слышала сексистские замечания, что сантехник — не девичья профессия.

"Когда я была студенткой 13 лет назад, в сантехнике практически не было женщин, и за эти годы мне довелось услышать множество комментариев на ту тему. Например, когда я приезжаю на вызов, некоторые спрашивают: "А где мужчина?". Они сомневаются, что я достаточно квалифицирована, чтобы качественно оказать услугу. А однажды я приехала в дом к женщине, которая сказала мне: "Ты выглядишь как модель — я не могу поверить, что ты сантехник!"— рассказала девушка из британского города Кру.

Несмотря на специфическую работу, Карли тщательно следит за собой, стараясь выглядеть женственно.

"Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой вся в древесной стружке. Но, как и большинство девушек, я люблю наряжаться, делать макияж и маникюр. Если мне нужно сохранить ногти красивыми к определенному дню, я просто заклеиваю их скотчем", - рассказывает девушка-сантехник.

Кстати, именно благодаря работе белокурая британка познакомилась со своим мужем Дэнни, с которым теперь воспитывает трёхлетнего сына Маркуса.

Профессия сантехника приносит Карли хорошие деньги — 36 тысяч фунтов стерлингов в год. А колкие комментарии в конечном счёте сделали её ещё более неуязвимой к насмешкам окружающих.

Девушка говорит, что хотела бы, чтобы женщины выбирали ту профессию, которую хотят, а не шли в отрасль, которую советует им общество.

Напомним, ранее популярный американский журнал People назвал самую красивую женщину планеты.