Журнал People назвал самую красивую женщину мира 2019

25 апреля 2019, 11:31

Бывшая жена актера Бена Аффлека признана самой привлекательной женщиной года.

Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной мира / Reuters

Популярный американский журнал People назвал самую красивую женщину планеты.

Ею стала голливудская актриса, бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер. Фото со знаменитостью на обложке спецвыпуска The Beautiful Issue People выложил на своей странице в Instagram.

"Дженнифер Гарнер украшает нашу обложку #BeautifulIssue этого года! Великолепная актриса, активистка и мама троих детей вносит свой вклад в изменение мира каждый день!", - сказано в описаниии.

47-летняя кинозвезда стала известна благодаря роли агента ЦРУ Сидни Бристоу в телесериале Шпионка, за которую выиграла премию Золотой глобус. Популярность ей также принесли роли в фильмах Далласский клуб покупателей, Из 13 в 30, Сорвиголова.

Дженнифер Гарнер признали самой красивой женщиной 2019 года / instagram.com/people

Ранее People назвал самого сексуального мужчину 2018 года.

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Дженнифер Гарнер
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