Латвийский парламент признал депортацию крымских татар геноцидом

10 мая 2019, 09:58

Советская власть осуществляла целенаправленный геноцид многих народов, заявили в Сейме Латвии.

флаг, крымские татары
Депортацию крымских татар геноцидом / mirtagroffman.livejournal.com

Советская власть осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа, говорится в заявлении Сейма Латвии.

В документе, посвященном 75-летию депортации крымских татар, подчеркивается, что советская власть осуществляла целенаправленный геноцид многих народов и этнических групп, в том числе - и крымских татар, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с родины.

В латвийском Сейме также напомнили, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым.

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"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещено допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родной язык, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже второй раз за 75 лет насильно подавляются и преследуются. История может повториться", - добавил председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

Напомним, ранее в США Сенат единогласным решением признал Голодомор на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах актом осознанного геноцида по отношению к украинскому народу.

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Латвия геноцид крымские татары Украина
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