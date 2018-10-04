В США Сенат официально признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Сенат официально признал Голодомор геноцидом / job-sbu.org

В США Сенат единогласным решением признал Голодомор на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах актом осознанного геноцида по отношению к украинскому народу.

Сенатская резолюция подтверждает выводы специальной комиссии правительства США, в 1988 году исследовавшей события в Украине в те годы. Согласно ее данным, "Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 году", сообщается на сайте посольства Украины в США.

Кроме признания геноцида, в резолюции выражается "глубокое сочувствие жертвам Читайте такжеВ Гарварде по результатам исследований назвали Голодомор украинцев "искусственным"голодомора, тем, кто его пережил, и их семьям", а также предлагается распространять информацию о геноциде, чтобы "поднять осведомленность о его искусственной природе".

На сайте посольства Украины опубликована благодарность в адрес Сената США.

Напомним, Тимошенко "влипла" в конфуз, высказавшись в телеэфире о Голодоморе 1932-1933.