"Врет везде и повсеместно". В Сети возмутились конфузом Тимошенко по поводу ее семьи и Голодомора

Юлия Тимошенко / Фото: Reuters

Нардеп и глава фракции партии "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко, не так давно объявившая о своих планах по участию в выборах президента Украины, «влипла» в конфуз, высказавшись в телеэфире о Голодоморе 1932-1933.

Внимание на ее конфуз обратил пользователь, ведущий в сервисе микроблогов Twitter страницу "Стрєлок воскрєс".

"Во время Голодомора моя бабушка вместе с моей маленькой мамой пробивалась через заградотряды". (Юлия Володимривна Тимошенко- видео) Все бы ничего. Но мама ЮВТ (Людмила Телегина – "Главред") родилась через четыре года после Голодомора.Что еще поюзаешь, животное? Начинай по погибшим в наши дни скакать. Уже пох», − подписал он ролик с записью выступления Тимошенко.

Конфуз лидера «Батькивщины» вызвал шквал насмешек и издевательств от интернет-пользователей.

«Когда вижу эту накачанную ботоксом ротяку, которая ложно скулит, всегда вспоминаю профессиональных попрошаек в метро, что на весь вагон кричат гнусным дурным голосом «Помогите, люди добрые», − гневно прокомментировал пользователь «Кот ученый».

«И маленькая мама не имела причин бежать из села в город чтобы прокормиться, потому что родилась в Днепре», − поведал исторический факт пользователь «Каменщик».

«У нее это уже какая-то болезнь. Она врет везде и повсеместно», − наигранно удивился пользователь «Алексей Юго-Запад».

«Через заградотряды Наполеоновских войск», − поглумился над конфузом Тимошенко пользователь Glenn A. Rathn.

"Під час Голодомору моя бабуся разом з моєю маленькою мамою пробивалась через заградотряди..(Юлія Володимрівна Тимошенко-відєо) Все б нічого.Але мама ЮВТ народилась через 4(чотири) роки після Голодомору.Ще шо поюзаєш,животноє? Починай по загиблим в наші дні скакать.вже пох. pic.twitter.com/xVg5dtJZYn — Стрєлок воскрєс. (@gosh1anad) August 15, 2018

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами, а также о том, сколько партия "Батькивщина" заплатила за свою программу "Новый курс".