Стало известно, сколько партия Тимошенко заплатила на свою программу "Новый курс"

Юлия Тимошенко / photo by Alexander Prokopenko

В апреле-июне 2018 года партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" потратила на организацию форума "Новый курс Украины" и его информационное сопровождение 22 млн грн.

Такие данные приводит общественное движение "ЧЕСНО", ссылаясь на финотчет партии. Деньги среди прочего пошли на размещение билбордов, рекламу на телевидении и радио. В частности, на аренду помещений ушло 1,25 млн грн, на печать и размещение наружной рекламы – почти 4 млн грн.

Больше всего у Тимошенко потратили на ТВ- и радиорекламу – 17,4 млн грн.

Читайте такжеОдна маска на двоих: что общего между Тимошенко и ПорошенкоПри этом в "ЧЕСНО" допускают, что продвижение "Нового курса" обошлась еще дороже, так как в отчете отображены данные лишь с апреля по июнь этого года, "а в июле по всей стране появилась новая волна наружной рекламы от Юлии Тимошенко".

Ранее Тимошенко предложила сделать Украину парламентской республикой. Она озвучила новый курс Украины.

Напомним, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

По данным КМИС, если бы президентские выборы в Украине состоялись в середине апреля 2018 года, то лидером голосования стала бы Юлия Тимошенко. За нее отдали бы свои голова 16,1% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По последним данным исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», Тимошенко продолжает лидировать в предвыборном президентском рейтинге – за нее готовы отдать свои голоса 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.